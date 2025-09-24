https://1prime.ru/20250924/aktsii-862722876.html

Российский рынок акций снижается днем в среду

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в среду, продолжая отыгрывать вчерашние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.12 мск снижался на 0,64%, до 2 741,2 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 1,43%, до 68,6 доллара за баррель. "Рынок акций столкнулся с активным снижением на старте торгов в среду. Основным фактором стали опасения эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В центре внимания остаются заявления Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, усиливающие геополитическую напряженность. Дополнительным фактором неопределенности для рынков является ожидание заседания 26 сентября, на котором будет обсуждаться 19-й пакет санкций против России. Также Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в 2026 году из-за высокой базы предыдущих лет", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Кроме того, ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2025 год, размер которых будет определен в 2026 году и, как ожидается, составит 50% от чистой прибыли по МСФО, добавил Ефанов. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Мечела" (+4,73%), "Магнита" (+4,47%), ПИКа (+3,8%), "Самолёта" (+3,78%), АФК "Система" (+2,98%). "С технической точки зрения акции "Магнита" восстанавливаются от достигнутого на этой неделе минимума с февраля 3122 рублей при сохранении "бычьей" дивергенции с гистограммой MACD дневного графика, которая продолжает предупреждать о возможном формировании локального минимума бумаг", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "Абрау Дюрсо" (−1,42%), "Мосэнерго" (−1,14%), "Россетей" (−0,74%), "Новабев Групп" (−0,59%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,33%). ПРОГНОЗЫ Настроения в РФ в целом при этом остаются медвежьими, отмечает Кожухова. Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".

