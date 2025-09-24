Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/lavrov-862691339.html
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН
Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T08:39+0300
2025-09-24T08:39+0300
политика
мария захарова
сергей лавров
мид рф
сша
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она. "Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
https://1prime.ru/20250921/lavrov-862581191.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, сергей лавров, мид рф, сша, марко рубио
Политика, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, США, Марко Рубио
08:39 24.09.2025
 
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Захарова: Лаврову в первый день в ООН предстоит около 10 встреч, в том числе с Рубио

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она.
"Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"
21 сентября, 12:47
 
ПолитикаМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФСШАМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала