https://1prime.ru/20250924/lavrov-862691339.html
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН
Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T08:39+0300
2025-09-24T08:39+0300
2025-09-24T08:39+0300
политика
мария захарова
сергей лавров
мид рф
сша
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она. "Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
https://1prime.ru/20250921/lavrov-862581191.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сергей лавров, мид рф, сша, марко рубио
Политика, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, США, Марко Рубио
Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН
Захарова: Лаврову в первый день в ООН предстоит около 10 встреч, в том числе с Рубио
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она.
"Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"