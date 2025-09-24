https://1prime.ru/20250924/lavrov-862691339.html

Захарова рассказала о первом рабочем дне Лаврова на полях Генассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она. "Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.

