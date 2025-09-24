Балицкий заявил о пассивности МАГАТЭ при атаках ВСУ по ЗАЭС

https://1prime.ru/20250924/magate-862704668.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева при атаках ВСУ на Запорожсую АЭС, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Руководство МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева, которые уже носят системный характер. Бездействие международного регулятора поощряет ядерных террористов и подрывает авторитет самого Агентства. Россия продолжает обеспечивать ядерную безопасность всего мира", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
