Балицкий заявил о пассивности МАГАТЭ при атаках ВСУ по ЗАЭС
Балицкий заявил о пассивности МАГАТЭ при атаках ВСУ по ЗАЭС
2025-09-24T12:06+0300
2025-09-24T12:06+0300
энергетика
магатэ
всу
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева при атаках ВСУ на Запорожсую АЭС, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Руководство МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева, которые уже носят системный характер. Бездействие международного регулятора поощряет ядерных террористов и подрывает авторитет самого Агентства. Россия продолжает обеспечивать ядерную безопасность всего мира", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
магатэ, всу, запорожская аэс
Энергетика, МАГАТЭ, ВСУ, Запорожская АЭС
12:06 24.09.2025
 
Балицкий заявил о пассивности МАГАТЭ при атаках ВСУ по ЗАЭС

Балицкий: МАГАТЭ отказывается дать принципиальную оценку Киеву при атаках на ЗАЭС

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
МАГАТЭ. Архивное фото
© Фото : IAEA
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева при атаках ВСУ на Запорожсую АЭС, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Руководство МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева, которые уже носят системный характер. Бездействие международного регулятора поощряет ядерных террористов и подрывает авторитет самого Агентства. Россия продолжает обеспечивать ядерную безопасность всего мира", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
ЭнергетикаМАГАТЭВСУЗапорожская АЭС
 
 
