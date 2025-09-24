Минфин рассказал о главных приоритетах проекта бюджета на 2026-2028 годы

https://1prime.ru/20250924/minfin-862694481.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", - говорится в сообщении.
