Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Заголовок открываемого материала