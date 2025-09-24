https://1prime.ru/20250924/peskov-862701194.html
Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России
Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.
