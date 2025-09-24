https://1prime.ru/20250924/peskov-862701194.html

Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России

Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, какие рынки перестают быть премиальными для России

Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:00+0300

2025-09-24T11:00+0300

2025-09-24T11:00+0300

экономика

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://1prime.ru/20250924/poshliny-862699696.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков