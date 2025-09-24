https://1prime.ru/20250924/peskov-862707807.html
Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать
Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:21+0300
2025-09-24T13:21+0300
2025-09-24T13:21+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива. "То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862707439.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать
Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива.
"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.
Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине