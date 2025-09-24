https://1prime.ru/20250924/peskov-862707807.html

Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать

Песков высказался о заявлении о якобы способности Украины что-то отвоевать

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива. "То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.

