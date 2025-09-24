https://1prime.ru/20250924/rubio-862737850.html

Рубио призвал Россию принять меры для урегулирования украинского конфликта

2025-09-24T20:52+0300

спецоперация на украине

россия

мировая экономика

москва

сша

нью-йорк

марко рубио

сергей лавров

мид рф

ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил госдепартамент. "Госсекретарь повторил призыв президента (Дональда) Трампа к прекращению (конфликта - ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта", - говорится в заявлении американского дипведомства.

россия, мировая экономика, москва, сша, нью-йорк, марко рубио, сергей лавров, мид рф