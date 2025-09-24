Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shaman отметил грандиозность и красоту конкурса "Интервидение-2025" - 24.09.2025, ПРАЙМ
Shaman отметил грандиозность и красоту конкурса "Интервидение-2025"
2025-09-24T00:20+0300
2025-09-24T00:20+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса "Интервидение" и подчеркнул, что Россия задала высокую планку, сделав такое шоу. "Каким грандиозным и красивым получилось "Интервидение-2025"! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта", - сказал артист в интервью сайту aif.ru. Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, бизнес, рф, москва, московская область, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса "Интервидение" и подчеркнул, что Россия задала высокую планку, сделав такое шоу.
"Каким грандиозным и красивым получилось "Интервидение-2025"! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта", - сказал артист в интервью сайту aif.ru.
Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.
Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
