https://1prime.ru/20250924/ssha-862708268.html
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии - 24.09.2025, ПРАЙМ
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии
Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:51+0300
2025-09-24T13:51+0300
2025-09-24T13:51+0300
политика
сша
колумбия
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862676368_0:107:1017:679_1920x0_80_0_0_a977acb8fbb7ee02df454fc46e241b35.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией. "Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
https://1prime.ru/20250924/tramp-862702996.html
сша
колумбия
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862676368_31:0:936:679_1920x0_80_0_0_87c82ed47d806dc12dcea967fe541b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, колумбия, венесуэла, дональд трамп
Политика, США, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа президентом Колумбии Петро
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией.
"Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
СМИ рассказали о жалобах зарубежных чиновников на речь Трампа на ГА ООН