https://1prime.ru/20250924/ssha-862708268.html

Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии

Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии - 24.09.2025, ПРАЙМ

Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии

Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T13:51+0300

2025-09-24T13:51+0300

2025-09-24T13:51+0300

политика

сша

колумбия

венесуэла

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862676368_0:107:1017:679_1920x0_80_0_0_a977acb8fbb7ee02df454fc46e241b35.jpg

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией. "Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.

https://1prime.ru/20250924/tramp-862702996.html

сша

колумбия

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, колумбия, венесуэла, дональд трамп