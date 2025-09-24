Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии - 24.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией. "Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
Политика, США, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
13:51 24.09.2025
 
Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа со стороны Колумбии

Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа президентом Колумбии Петро

© Фото : United Nations PhotoГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Генеральная Ассамблея ООН
© Фото : United Nations Photo
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией.
"Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
СМИ рассказали о жалобах зарубежных чиновников на речь Трампа на ГА ООН
