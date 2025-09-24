Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не санкционировал удары вглубь России американским оружием, пишут СМИ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Трамп не санкционировал удары вглубь России американским оружием, пишут СМИ
2025-09-24T21:58+0300
2025-09-24T21:58+0300
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, за последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые "давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу". В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц. Как утверждают источники, Трампу помимо прочего сообщили о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США".
21:58 24.09.2025
 
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, за последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые "давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу". В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц.
Как утверждают источники, Трампу помимо прочего сообщили о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США".
