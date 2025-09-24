Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины
2025-09-24T01:53+0300
2025-09-24T01:53+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к территориальным реалиям февраля 2022 года на Украине. Во вторник после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Да, я немного удивлен", - ответил Зеленский на вопрос, удивили ли его заявления Трампа. Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
01:53 24.09.2025
 
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к территориальным реалиям февраля 2022 года на Украине.
Во вторник после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
"Да, я немного удивлен", - ответил Зеленский на вопрос, удивили ли его заявления Трампа.
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
