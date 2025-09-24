https://1prime.ru/20250924/zelenskij-862686308.html

Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины

Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T01:53+0300

2025-09-24T01:53+0300

2025-09-24T01:53+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

украина

рф

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862686308.jpg?1758668025

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к территориальным реалиям февраля 2022 года на Украине. Во вторник после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Да, я немного удивлен", - ответил Зеленский на вопрос, удивили ли его заявления Трампа. Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, украина, рф, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, fox news, оон