Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T01:53+0300
2025-09-24T01:53+0300
2025-09-24T01:53+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что "немного удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата к территориальным реалиям февраля 2022 года на Украине.
Во вторник после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
"Да, я немного удивлен", - ответил Зеленский на вопрос, удивили ли его заявления Трампа.
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
Зеленский "немного удивлен" заявлением Трампа о возвращении Украины
Зеленский заявил, что удивлен заявлением Трампа о возвращении Украины
