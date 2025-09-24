Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает территориальный обмен - 24.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает территориальный обмен
Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает территориальный обмен - 24.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает территориальный обмен
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом предположил, что Трамп больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и... | 24.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом предположил, что Трамп больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса. "Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", - сказал Зеленский в интервью Fox News. Отвечая на вопрос ведущего, считает ли он, что Трамп изменил свою позицию по этому вопросу, Зеленский ответил "да, мне так кажется". В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом предположил, что Трамп больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса.
"Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", - сказал Зеленский в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос ведущего, считает ли он, что Трамп изменил свою позицию по этому вопросу, Зеленский ответил "да, мне так кажется".
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
 
