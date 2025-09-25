Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском

https://1prime.ru/20250925/kaladze-862769058.html

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал Владимиру Зеленскому следить за своей страной, а не критиковать чужие."Пусть все отстанут от Грузии. Пускай Зеленский следит за своей страной и расскажет о том, что он потерял, что он сделал со своим народом и своей страной. Это большая катастрофа, которая происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии и вовлеченности. Пройдет время, и на это ему придется ответить. Пусть оставят в покое нашу страну и грузинский народ", — сказал он журналистам.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается.В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.

