Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском - 25.09.2025
Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском
Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском - 25.09.2025, ПРАЙМ
Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском
Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал Владимиру Зеленскому следить за своей страной, а не... | 25.09.2025
2025-09-25T15:39+0300
2025-09-25T15:39+0300
грузия
владимир зеленский
тбилиси
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал Владимиру Зеленскому следить за своей страной, а не критиковать чужие."Пусть все отстанут от Грузии. Пускай Зеленский следит за своей страной и расскажет о том, что он потерял, что он сделал со своим народом и своей страной. Это большая катастрофа, которая происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии и вовлеченности. Пройдет время, и на это ему придется ответить. Пусть оставят в покое нашу страну и грузинский народ", — сказал он журналистам.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается.В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
грузия
тбилиси
украина
грузия, владимир зеленский, тбилиси, украина
ГРУЗИЯ, Владимир Зеленский, Тбилиси, УКРАИНА
15:39 25.09.2025
 
Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском

Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за сделанное с Украиной

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал Владимиру Зеленскому следить за своей страной, а не критиковать чужие.
"Пусть все отстанут от Грузии. Пускай Зеленский следит за своей страной и расскажет о том, что он потерял, что он сделал со своим народом и своей страной. Это большая катастрофа, которая происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии и вовлеченности. Пройдет время, и на это ему придется ответить. Пусть оставят в покое нашу страну и грузинский народ", — сказал он журналистам.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Зеленский высказался о возможной отставке
14:11
14:11
В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается.

В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
14:04
14:04
 
ГРУЗИЯВладимир ЗеленскийТбилисиУКРАИНА
 
 
