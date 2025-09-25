https://1prime.ru/20250925/minselkhoz-862783117.html

В октябре вырастут пошлины на экспорт подсолнечного масла

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре вырастет до 8047,3 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1408 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в октябре рассчитана при индикативной цене 1126,6 доллара за тонну. В сентябре действовала пошлина в размере 5746,2 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1130,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в октябре рассчитана по индикативной цене 214,4 доллара за тонну. Ее значение в сентябре составляло 1119,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 217,8 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

