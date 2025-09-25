https://1prime.ru/20250925/palestina-862772270.html
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Ни одна из более тысячи резолюций ООН по Палестине не была выполнена, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. "Ни одна из более чем одной тысячи резолюций по Палестине, принятых ООН, не была выполнена", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН. Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины