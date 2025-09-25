Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250925/palestina-862772270.html
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине - 25.09.2025, ПРАЙМ
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине
Ни одна из более тысячи резолюций ООН по Палестине не была выполнена, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:09+0300
2025-09-25T17:09+0300
политика
палестина
сша
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_f561153cb836597982d441175ac014f3.jpg
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Ни одна из более тысячи резолюций ООН по Палестине не была выполнена, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. "Ни одна из более чем одной тысячи резолюций по Палестине, принятых ООН, не была выполнена", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН. Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612741.html
палестина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_0d7e6234e306d7db06b6f83c5e2a1136.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
палестина, сша, оон
Политика, ПАЛЕСТИНА, США, ООН
17:09 25.09.2025
 
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине

Аббас6 ни одна из тысячи резолюций ООН по Палестине не была выполнена

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Ни одна из более тысячи резолюций ООН по Палестине не была выполнена, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.
"Ни одна из более чем одной тысячи резолюций по Палестине, принятых ООН, не была выполнена", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
22 сентября, 13:00
 
ПолитикаПАЛЕСТИНАСШАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала