Песков прокомментировал слова Трампа об отказе от разработки биооружия

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящей инициативу президента США Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия, отметив, что Москва ее поддерживает. "Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".

