Песков прокомментировал слова Трампа об отказе от разработки биооружия
2025-09-25T12:25+0300
энергетика
сша
дональд трамп
дмитрий песков
москва
рф
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящей инициативу президента США Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия, отметив, что Москва ее поддерживает. "Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
2025
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящей инициативу президента США Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия, отметив, что Москва ее поддерживает.
"Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
