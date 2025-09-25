Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Трампа об отказе от разработки биооружия - 25.09.2025
Песков прокомментировал слова Трампа об отказе от разработки биооружия
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящей инициативу президента США Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия, отметив, что Москва ее поддерживает. "Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
12:25 25.09.2025
 
Песков прокомментировал слова Трампа об отказе от разработки биооружия

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящей инициативу президента США Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия, отметив, что Москва ее поддерживает.
"Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США
Вчера, 13:51
 
Заголовок открываемого материала