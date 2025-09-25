Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:03 25.09.2025
 
СМИ: США не заставляли Словакию и Венгрию отказаться от энергоресурсов РФ

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. США пока не оказывали конкретного давления на Словакию и Венгрию, чтобы те отказались от импорта российских энергоресурсов, за исключением просьбы о сохранении санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Есть более срочные меры, которые США могли бы предпринять, если бы они серьезно относились к сокращению российских энергетических доходов... Словакия и Венгрия пока не столкнулись с каким-либо конкретным давлением со стороны США, помимо просьбы о сохранении санкций ЕС против Москвы", - передает агентство.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Венгрия покупает лишь 2,2% российского экспорта нефти, заявил Сийярто
Вчера, 20:12
 
