В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов
В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контрольные мероприятия в отношении... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T04:50+0300
2025-09-26T04:50+0300
бизнес
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862792807.jpg?1758851406
бизнес, россия, госдума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Госдума
04:50 26.09.2025
 
В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов

В Госдуме предложили маркировку продуктов для борьбы со стелсфляцией

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контрольные мероприятия в отношении производителей, а также ввести обязательную маркировку изменения рецептуры продуктов в сторону удешевления для борьбы со стелсфляцией, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что исследование, проведенное аналитической командой Чернышова, показало, что волна "шринкфляции" (сокращения объема или веса продукта при сохранении цены) плавно перетекает в более сложное и скрытное явление – "стелсфляцию". Под термином понимается комплекс действий производителей, направленных на косвенное увеличение стоимости товара, в том числе через замену классических ингредиентов на более дешевые.
"Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур", - сказано в документе.
Также вице-спикер Госдумы предлагает проработать вопрос возможности внесения изменений в действующее законодательство в части обязательности для производителя размещения на упаковке четкой и заметной маркировки об изменении рецептуры продукта в сторону удешевления в течение определенного периода времени, например, последних 6-12 месяцев.
По его мнению, это повысит информированность потребителей и позволит им делать осознанный выбор.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
