"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Мосэнергосбыт" отказался от иска к Максиму Галкину* о погашении задолженности за электроэнергию, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее в энергетической компании РИА Новости сообщили, что Галкин* погасил задолженность, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей. "Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", - следует из данных. Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме, сообщали в энергетической компании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

