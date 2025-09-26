Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину* - 26.09.2025
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину* - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Максиму Галкину* о погашении задолженности за электроэнергию, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T08:33+0300
2025-09-26T08:33+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862796462_0:248:3086:1984_1920x0_80_0_0_d0d59498cd3a6e0b8d854116617efea3.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Мосэнергосбыт" отказался от иска к Максиму Галкину* о погашении задолженности за электроэнергию, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее в энергетической компании РИА Новости сообщили, что Галкин* погасил задолженность, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей. "Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", - следует из данных. Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме, сообщали в энергетической компании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
москва
Новости
ru-RU
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
08:33 26.09.2025
 
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*

«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Галкину о погашении долга за электроэнергию

Здание компании "Мосэнергосбыт" на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Мосэнергосбыт" отказался от иска к Максиму Галкину* о погашении задолженности за электроэнергию, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в энергетической компании РИА Новости сообщили, что Галкин* погасил задолженность, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей.
"Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", - следует из данных.
Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи.
По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме, сообщали в энергетической компании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
БизнесМОСКВА
 
 
