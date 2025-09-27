https://1prime.ru/20250927/maslennikov-862875816.html

В МИД оценили идею главы ЕК отказаться от российского газа

В МИД оценили идею главы ЕК отказаться от российского газа

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Идея отказа от импорта российских энергоресурсов уже к 2027 году, озвученная главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, при реализации ударила бы по благосостоянию жителей Европы, и сама ее выполнимость под вопросом, отметил в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Намерение отказаться от энергоресурсов из России уже к 2027 году, объявленное главой еврокомиссии по итогам ее встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке, в конечном итоге скажется на качестве жизни населения стран-членов ЕС", - сказал собеседник агентства. Он указал на противоречивость сигналов из ЕС насчет отказа от импорта энергоносителей из России. Еще 11 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил о приверженности ЕС плану по уходу от поставок российского газа к 2028 году, но фон дер Ляйен пришлось поправить подчиненного, отметил дипломат. С его точки зрения, она стремилась не раздражать американского президента и думала о своих будущих слушаниях по вотуму недоверия. "В ЕС готовы использовать любые средства – от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Реальность обычно оказывается интереснее тех или иных планов. Экспертам уже очевидно, что ранее заявленные в Брюсселе темпы "зеленого" перехода нереалистичны. Насколько выполнимы планы по "досрочному" отказу от российских энергоносителей – не ясно. Как минимум потому, что они не учитывают интересы нескольких стран-членов ЕС", - заключил он.

