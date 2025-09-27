https://1prime.ru/20250927/motofestival-862862142.html

Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет в Москве

2025-09-27T00:33+0300

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет в Москве в субботу. Как сообщал столичный дептранс, колонна мотоциклистов стартует с Университетской площади в 12.00 и проедет по Садовому кольцу, а затем присоединится к участникам фестиваля. С самого утра гостей мероприятия ждут развлекательная программа для взрослых и детей, полевая кухня и точки раздачи еды, а также выступления известных артистов. В течение дня посетителей также ждет выставка мотоциклов и мотоэкипировки, аэрография, флэт-трек, трюковое представление, а также выставочные стенды департамента транспорта, мотошколы Мосгортранса, ЦОДД и ГОЧС. Развлекательная программа для всех желающих продлится до 18.00.

