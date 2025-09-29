Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Херсонской области усилят меры безопасности на праздниках - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Херсонской области усилят меры безопасности на праздниках
В Херсонской области усилят меры безопасности на праздниках
2025-09-29T06:46+0300
2025-09-29T06:46+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Меры безопасности усилят в Херсонской области из-за риска провокаций ВСУ во время празднования третьей годовщины воссоединения с Россией, порядок и безопасность будут обеспечены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг, к сожалению, пытается усиливать активность к важным датам или политическим событиям. Так было, например, во время переговоров на Аляске — обстрелы усилились. Мы это предусматриваем и принимаем меры. Удары дронов и ракет возможны, но у нас есть штатная система реагирования: армия, ПВО. Силовые структуры работают слаженно", - сказал Сальдо. По его словам, провокации на местах маловероятны, однако правоохранительная система и военные готовы и к такому сценарию. "Мы обеспечим порядок и безопасность на праздниках — люди смогут отметить событие спокойно", - сказал губернатор. По его словам, для обеспечения безопасности и минимизации рисков для мирных людей во время праздников принимается ряд мер. "Меры простые и понятные: усиление охраны общественных мест, работа ПВО по периметру, координация с силовыми структурами, пункты первой помощи, мобильные бригады медицины и соцподдержки. Мы заранее отрабатываем сценарии и защищаем ключевые объекты — площади, концертные площадки, транспортные узлы. Важно, чтобы люди могли собраться и отметить день без лишних волнений", - сказал губернатор. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Меры безопасности усилят в Херсонской области из-за риска провокаций ВСУ во время празднования третьей годовщины воссоединения с Россией, порядок и безопасность будут обеспечены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг, к сожалению, пытается усиливать активность к важным датам или политическим событиям. Так было, например, во время переговоров на Аляске — обстрелы усилились. Мы это предусматриваем и принимаем меры. Удары дронов и ракет возможны, но у нас есть штатная система реагирования: армия, ПВО. Силовые структуры работают слаженно", - сказал Сальдо.
По его словам, провокации на местах маловероятны, однако правоохранительная система и военные готовы и к такому сценарию.
"Мы обеспечим порядок и безопасность на праздниках — люди смогут отметить событие спокойно", - сказал губернатор.
По его словам, для обеспечения безопасности и минимизации рисков для мирных людей во время праздников принимается ряд мер.
"Меры простые и понятные: усиление охраны общественных мест, работа ПВО по периметру, координация с силовыми структурами, пункты первой помощи, мобильные бригады медицины и соцподдержки. Мы заранее отрабатываем сценарии и защищаем ключевые объекты — площади, концертные площадки, транспортные узлы. Важно, чтобы люди могли собраться и отметить день без лишних волнений", - сказал губернатор.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
 
