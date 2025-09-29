Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат - 29.09.2025
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей", - сказано в сообщении.
Экономика, РОССИЯ, Финансы
11:30 29.09.2025
 
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат

На выплаты пенсий в 2026 году направят 13 триллионов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
"Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей", - сказано в сообщении.
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала