Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:30+0300
2025-09-29T11:30+0300
2025-09-29T11:30+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей", - сказано в сообщении.
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
На выплаты пенсий в 2026 году направят 13 триллионов рублей