https://1prime.ru/20250930/belorussiya-862982915.html

Премьер Белоруссии отметил экономическую продвинутость ЕАЭС

Премьер Белоруссии отметил экономическую продвинутость ЕАЭС - 30.09.2025, ПРАЙМ

Премьер Белоруссии отметил экономическую продвинутость ЕАЭС

Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T09:41+0300

2025-09-30T09:41+0300

2025-09-30T09:41+0300

экономика

еаэс

россия

белоруссия

казахстан

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/38/840693895_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_fd244736434b1107a5d68c20009b4822.jpg

МИНСК, 30 сен – ПРАЙМ. Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции, серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца, одновременно почетная и непростая", - сказал Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. Приветственное выступление премьера показал телеканал "Первый информационный". Турчин отметил, что накануне обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. "Сегодня переходим к повестке Евразийского экономического союза. И все это подкреплено примером нашего реального партнерства, представленного на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", где мы смогли предметно рассмотреть вопросы развития промышленного сектора, продемонстрировать свои достижения, обозначить задачи и цели на будущее", - сказал белорусский премьер. Он заявил, что необходимо вместе решать имеющиеся проблемы. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые, и решать их нужно сообща", - сказал премьер Белоруссии. Белоруссия в 2025 году председательствует в органах Евразийского экономического союза. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Объединение создано для формирования единого экономического пространства и углубления сотрудничества между государствами. Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов.

https://1prime.ru/20250928/lukash-862899913.html

белоруссия

казахстан

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еаэс, россия, белоруссия, казахстан, армения