ЕС в обход своих же правил хочет принять Украину в союз, заявили в Венгрии

ЕС в обход своих же правил хочет принять Украину в союз, заявили в Венгрии - 30.09.2025, ПРАЙМ

ЕС в обход своих же правил хочет принять Украину в союз, заявили в Венгрии

ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T15:05+0300

2025-09-30T15:05+0300

2025-09-30T15:05+0300

политика

украина

ес

венгрия

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

БУДАПЕШТ, 30 сен - ПРАЙМ. ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свое же законодательство и завершить процесс евроинтеграции Украины без единогласного решения, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. "Они (Брюссель - ред.) работают над юридическими решениями, которые явно противоречат договорам и прежней практике и предполагают принятие некоторых решений о расширении квалифицированным большинством, а не единогласно... Есть главы переговоров о вступлении страны в ЕС, мы их называем кластерами. В настоящее время ни один кластер (с Украиной - ред.) не открыт, для открытия первой группы необходимо единогласное решение, его блокирует Венгрия", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что если переговоры о евроинтеграции Украины будут, вопреки правилам, начаты квалифицированным большинством голосов, ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свои же законы и завершить процесс присоединения Украины тоже в обход Венгрии. "Но если главы можно открывать квалифицированным большинством, то их можно и закрывать точно так же квалифицированным большинством, потому что мы просто игнорируем положения законодательства ЕС и сложившуюся практику, и если мы нарушили их один раз, почему бы нам не нарушить их и во второй? Я не вижу никаких ограничений", - отметил он.

