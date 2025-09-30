https://1prime.ru/20250930/japonija-862978962.html

В Японии в октябре подорожают более трех тысяч наименований продуктов

В Японии в октябре подорожают более трех тысяч наименований продуктов

2025-09-30T06:48+0300

ТОКИО, 30 сен - ПРАЙМ. Более 3 тысяч наименований продовольственных товаров подорожают в Японии в октябре, такие данные обнародовал японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank. "С октября 2025 года подорожают 3024 наименования продовольствия. С учетом уже заявленных планов повышения цен до декабря, в 2025 году подорожают 200 381 наименование продовольствия. Это на 62,8% больше, чем в прошлом году. Впервые с 2023 года, когда подорожало 32 394 наименований продовольствия, число наименований продуктов, на которые вырастут цены, превысит 20 тысяч. В среднем цены вырастут на 17%. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда подорожало 2 924 вида наименования, рост подорожавших продтоваров, составит 3,4%. Уже 10 месяцев подряд наблюдается рост числа подорожавших продовольственных товаров месяц к месяцу, что стало самым продолжительным периодом подорожания с 2022 года, когда стала вестись подобная статистика", - отмечает центр. Научно-исследовательский центр Teikoku Databank опросил 195 компаний, производящих продукты и напитки.

