https://1prime.ru/20250930/lavrov-862991843.html

Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров

Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров - 30.09.2025, ПРАЙМ

Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров

Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T13:36+0300

2025-09-30T13:36+0300

2025-09-30T13:36+0300

политика

россия

газа

сша

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит... Я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр, он сам вроде уже об этом объявил, но повторю, я деталями не владею, не знаю, какие ему собираются полномочия предоставить, как к этом относятся арабские страны", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html

газа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газа, сша, дональд трамп, сергей лавров