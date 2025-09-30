Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров - 30.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров - 30.09.2025, ПРАЙМ
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров
Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит... Я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр, он сам вроде уже об этом объявил, но повторю, я деталями не владею, не знаю, какие ему собираются полномочия предоставить, как к этом относятся арабские страны", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
россия, газа, сша, дональд трамп, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Газа, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров
13:36 30.09.2025
 
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров

Лавров: России известны только пункты плана Трампа по Газе без деталей

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит... Я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр, он сам вроде уже об этом объявил, но повторю, я деталями не владею, не знаю, какие ему собираются полномочия предоставить, как к этом относятся арабские страны", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
07:08
 
ПолитикаРОССИЯГазаСШАДональд ТрампСергей Лавров
 
 
