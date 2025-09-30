Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве сотрудник банка зарезал ножом начальницу - 30.09.2025
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
В Москве сотрудник банка зарезал ножом начальницу
В Москве сотрудник банка зарезал ножом начальницу - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Москве сотрудник банка зарезал ножом начальницу
Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник обезврежен и задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
москва, ск рф, мвд
Происшествия, МОСКВА, СК РФ, МВД
13:32 30.09.2025
 
В Москве сотрудник банка зарезал ножом начальницу

В Москве задержали сотрудника банка, зарезавшего ножом свою начальницу

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник обезврежен и задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
27 сентября, 10:26
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
27 сентября, 10:26
 
Происшествия
 
 
