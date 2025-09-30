Хуснуллин доложил Путину об интеграции новых регионов в экономику России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:13+0300
2025-09-30T14:13+0300
экономика
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_043a2fcb5950a81008a0347b1754bc21.jpg
россия, марат хуснуллин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
14:13 30.09.2025
 
Хуснуллин: новые регионы полноценно интегрировались в российскую экономику

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с (другими) российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России ", - доложил Хуснуллин.
ЭкономикаРОССИЯМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
