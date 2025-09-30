https://1prime.ru/20250930/regiony-862994169.html

Хуснуллин доложил Путину об интеграции новых регионов в экономику России

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с (другими) российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России ", - доложил Хуснуллин.

