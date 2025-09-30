Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии - 30.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома. “Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении. -0-
Новости
дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
16:47 30.09.2025
 
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома.
“Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении. -0-
