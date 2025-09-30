https://1prime.ru/20250930/tramp-862998724.html

Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии

Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии - 30.09.2025, ПРАЙМ

Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T16:47+0300

2025-09-30T16:47+0300

2025-09-30T16:47+0300

политика

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома. “Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении. -0-

https://1prime.ru/20250930/tramp-862997691.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша