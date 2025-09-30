Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии

https://1prime.ru/20250930/tramp-862998724.html
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома. “Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении. -0-
Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе