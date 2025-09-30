Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/volodin-862981979.html
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре - 30.09.2025, ПРАЙМ
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:27+0300
2025-09-30T09:27+0300
россия
вячеслав володин
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_4da46a6f12a9ebed3a61defbf5681889.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции. "Законы, вступающие в силу в октябре... Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", - написал он в своем канале на платформе Max. Также председатель Госдумы отметил, что на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров. "Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - отметил Володин. По его словам, также теперь самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. "Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - заключил он.
https://1prime.ru/20250927/volodin-862872943.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_4d9b52018e4570924d3e3b4433872ea8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин, госдума, общество
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Общество
09:27 30.09.2025
 
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре

Володин: в октябре вступят в силу нормы, направленные на поддержку участников СВО

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции.
"Законы, вступающие в силу в октябре... Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", - написал он в своем канале на платформе Max.
Также председатель Госдумы отметил, что на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров.
"Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - отметил Володин.
По его словам, также теперь самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы.
"Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - заключил он.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Володин прокомментировал слова Меркель о распаде СССР
27 сентября, 10:04
 
РОССИЯВячеслав ВолодинГосдумаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала