https://1prime.ru/20251001/arest-863041200.html

Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы

Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы - 01.10.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы

Чертановский суд Москвы арестовал до 29 ноября сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T16:01+0300

2025-10-01T16:01+0300

2025-10-01T16:03+0300

банки

общество

финансы

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы арестовал до 29 ноября сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья. Срок ареста установлен до 29 ноября.Согласно оглашенным в суде материалам, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.Следователь отметил, что Топоров в полном объеме признал вину, которая также подтверждается показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью. Он заявил, что, осознав тяжесть совершенного преступления, мужчина может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.

https://1prime.ru/20250828/sk-861367769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, общество , финансы