Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы - 01.10.2025
Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы
Чертановский суд Москвы арестовал до 29 ноября сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости. | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы арестовал до 29 ноября сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья. Срок ареста установлен до 29 ноября.Согласно оглашенным в суде материалам, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.Следователь отметил, что Топоров в полном объеме признал вину, которая также подтверждается показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью. Он заявил, что, осознав тяжесть совершенного преступления, мужчина может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.
Банки, Общество, Финансы, Происшествия
16:01 01.10.2025 (обновлено: 16:03 01.10.2025)
 
Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы

Суд арестовал сотрудника московского банка, обвиняемого в убийстве начальницы

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы арестовал до 29 ноября сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Срок ареста установлен до 29 ноября.
Согласно оглашенным в суде материалам, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.
Следователь отметил, что Топоров в полном объеме признал вину, которая также подтверждается показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью. Он заявил, что, осознав тяжесть совершенного преступления, мужчина может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.
"Ангарский маньяк" признался в убийстве еще двух женщин
28 августа, 09:08
 
