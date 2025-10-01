https://1prime.ru/20251001/azs--863040202.html

Российский топливный союз предупредил об угрозе закрытия частных АЗС

Российский топливный союз предупредил об угрозе закрытия частных АЗС - 01.10.2025, ПРАЙМ

Российский топливный союз предупредил об угрозе закрытия частных АЗС

Независимые АЗС в России, которые составляют около 60% от общего числа заправок в стране, находятся под риском закрытия из-за перебоев с поставками бензина и... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T15:18+0300

2025-10-01T15:18+0300

2025-10-01T15:19+0300

экономика

ртс

нпз

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Независимые АЗС в России, которые составляют около 60% от общего числа заправок в стране, находятся под риском закрытия из-за перебоев с поставками бензина и локального дефицита товара, заявил Российский топливный союз (РТС) в письме в адрес вице-премьера Александра Новака (есть в распоряжении РИА Новости). "В некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность розничного ритейла в сочетании с отсутствием товара привела к закрытию отдельных АЗС. Продолжение развития указанной ситуации грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности", - говорится в письме. Союз выделил две основные проблемы на рынке бензинов. Во-первых, снижение объемов производства и биржевых продаж бензинов вызвали рост оптовых цен, которые сравнялись - а в некоторых регионах превысили - розничные. С учетом роста ряда затрат быстрее инфляции рентабельность розничного ритейла по бензинам стала "глубоко отрицательной", заявляется в письме. Во-вторых, происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина. Объем отгрузки купленного товара, как заявляет РТС, существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5-2 месяцев. "Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставок биржевого товара, купленного независимыми покупателями", - добавляется в письме. РТС считает, что запрет экспорта бензина ситуацию практически не поменял. При этом в письме подчеркивается, что по дизельному топливу ситуация менее критична, но "наблюдаемое в последнее время сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и к нулевой рентабельности розничных продаж". И запрет экспорта для непроизводителей не приведет к существенному повышению объема предложения в силу небольшого объема указанных поставок из-за превышения в настоящее время внутренних цен над экспортным паритетом. На производство наиболее востребованного сегодня летнего дизтоплива начинает влиять сезонный фактор, говорится в письме. Растут объемы производства и продаж морозостойких сортов и формируются резервные объемы зимнего дизтоплива, в связи с чем сокращается выпуск и продажи на бирже летнего дизтоплива. При этом продолжаются отгрузки с НПЗ летнего дизельного топлива на экспорт. В связи с этим для сохранения устойчивой работы розницы РТС предлагает рассмотреть несколько предложений. В первую очередь обеспечить выполнение рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также соблюдение сроков и объемов отгрузки по биржевым сделкам. Также предлагается до наступления холодов запретить экспорт дизтоплива для нефтяников с его реализацией в ближайшее время. Кроме того, РТС предлагает отказаться от индекса потребительских цен при таргетировании роста розничных цен на топливо и заменить его на композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок, а также ряд факторов, вносящих основной вклад в рост эксплуатационных расходов АЗС и характеризующихся сверхинфляционным ростом.

https://1prime.ru/20250914/toplivo-862279379.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ртс, нпз, александр новак