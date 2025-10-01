https://1prime.ru/20251001/ftse-863032668.html
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов среды достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 9 394 пунктов, ранее в ходе торгов индикатор достигал нового рекордного значения в 9 400,69 пункта.При этом французский CAC 40 на 11.06 мск опускался на 0,14%, до 7 884,74 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 23 810,23 пункта.
