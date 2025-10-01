Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/ftse-863032668.html
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов - 01.10.2025, ПРАЙМ
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов
Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов среды достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов, свидетельствуют данные бирж. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:14+0300
2025-10-01T11:14+0300
экономика
мировая экономика
финансы
dax
рынок
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4fda21677b55cfc4fa5e6ab2360fb14f.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов среды достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 9 394 пунктов, ранее в ходе торгов индикатор достигал нового рекордного значения в 9 400,69 пункта.При этом французский CAC 40 на 11.06 мск опускался на 0,14%, до 7 884,74 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 23 810,23 пункта.
https://1prime.ru/20251001/pmi--863032204.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8fc3e3696d00a22d6c71fd77902b4eff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, dax, рынок, индексы
Экономика, Мировая экономика, Финансы, DAX, Рынок, Индексы
11:14 01.10.2025
 
FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов

Британский индекс FTSE 100 превысил отметку в 9400 пунктов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов среды достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 9 394 пунктов, ранее в ходе торгов индикатор достигал нового рекордного значения в 9 400,69 пункта.
При этом французский CAC 40 на 11.06 мск опускался на 0,14%, до 7 884,74 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 23 810,23 пункта.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта
11:05
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыDAXРынокИндексы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала