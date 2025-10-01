Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины - 01.10.2025
https://1prime.ru/20251001/g7--863042796.html
Министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины
Министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины - 01.10.2025, ПРАЙМ
Министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины
Министры финансовы стран G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалось усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, передает... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:00+0300
2025-10-01T17:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg
ТОКИО, 1 окт – ПРАЙМ. Министры финансовы стран G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалось усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, передает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского ведомства Кацунобу Като. "Я считаю, что это имеет смысл с точки зрения достижения справедливого и прочного мира на Украине", - цитирует агентство слова министра финансов Японии относительно позиции стран "большой семерки" по наращиванию давления на РФ. Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. В проекте заявления, на которое ссылалось издание, говорится, что страны G7 работают над целым рядом вариантов, которые включают новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность, а также нацелены на страны и организации, которые якобы помогают РФ обойти санкции. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
17:00 01.10.2025
 
Министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины

Министры финансов G7 обсудили онлайн усиление давления на Россию из-за Украины

ТОКИО, 1 окт – ПРАЙМ. Министры финансовы стран G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалось усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, передает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского ведомства Кацунобу Като.
"Я считаю, что это имеет смысл с точки зрения достижения справедливого и прочного мира на Украине", - цитирует агентство слова министра финансов Японии относительно позиции стран "большой семерки" по наращиванию давления на РФ.
Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. В проекте заявления, на которое ссылалось издание, говорится, что страны G7 работают над целым рядом вариантов, которые включают новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность, а также нацелены на страны и организации, которые якобы помогают РФ обойти санкции. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
