ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и с учетом графика компенсаций перепроизводства смогут увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. ОПЕК+ на сентябрьской встрече принял решение начать выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей на 137 тысяч баррелей, до 33,017 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, то добыча не может превышать 32,782 миллиона баррелей в сутки. В сентябре предельный уровень производства составлял 32,605 миллиона баррелей. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 177 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе и сентябре эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Таким образом, уже в сентябре ОПЕК+ завершил выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

