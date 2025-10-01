Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.10.2025 ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей
ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей
ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей - 01.10.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T00:22+0300
2025-10-01T00:22+0300
нефть
энергетика
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863017438.jpg?1759267353
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и с учетом графика компенсаций перепроизводства смогут увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. ОПЕК+ на сентябрьской встрече принял решение начать выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей на 137 тысяч баррелей, до 33,017 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, то добыча не может превышать 32,782 миллиона баррелей в сутки. В сентябре предельный уровень производства составлял 32,605 миллиона баррелей. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 177 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе и сентябре эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Таким образом, уже в сентябре ОПЕК+ завершил выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
саудовская аравия
ирак
оаэ
нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек
Нефть, Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК
00:22 01.10.2025
 
ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей

ОПЕК+ планирует в октябре увеличить добычу нефти на 177 тыс. баррелей

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и с учетом графика компенсаций перепроизводства смогут увеличить нефтедобычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября.
ОПЕК+ на сентябрьской встрече принял решение начать выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей на 137 тысяч баррелей, до 33,017 миллиона баррелей в сутки.
Но если учесть график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, то добыча не может превышать 32,782 миллиона баррелей в сутки. В сентябре предельный уровень производства составлял 32,605 миллиона баррелей. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 177 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе и сентябре эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Таким образом, уже в сентябре ОПЕК+ завершил выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭОПЕК
 
 
