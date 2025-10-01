https://1prime.ru/20251001/putin-863040540.html
Выступление Путина на "Валдае" пройдет в четверг во второй половине дня
Выступление Путина на "Валдае" пройдет в четверг во второй половине дня - 01.10.2025, ПРАЙМ
Выступление Путина на "Валдае" пройдет в четверг во второй половине дня
Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T13:20+0300
2025-10-01T13:20+0300
2025-10-01T15:31+0300
россия
рф
владимир путин
дмитрий песков
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После четырех. Вторая половина дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидается выступление президента на "Валдае" в четверг.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, валдай
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валдай
Выступление Путина на "Валдае" пройдет в четверг во второй половине дня
Песков: Выступление Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня