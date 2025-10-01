Выступление Путина на "Валдае" пройдет в четверг во второй половине дня

https://1prime.ru/20251001/putin-863040540.html

Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После четырех. Вторая половина дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидается выступление президента на "Валдае" в четверг.

