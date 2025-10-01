Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартует эксперимент по маркировке некоторых товаров - 01.10.2025, ПРАЙМ
Эксперимент по маркировке некоторых товаров для дома и интерьера стартует в России с 1 октября. Он предусмотрен соответствующим постановлением правительства РФ.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке некоторых товаров для дома и интерьера стартует в России с 1 октября. Он предусмотрен соответствующим постановлением правительства РФ. Добровольный эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. Он коснется следующих категорий товаров: посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, предметы интерьера - свечи, статуэтки, зеркала, часы. Кроме этого, с 1 октября для ряда категорий товаров начинаются новые этапы маркировки. Производители и импортеры стройматериалов в потребительской упаковке - цемента, гипса и сухих строительных смесей - начинают наносить на продукцию цифровые коды. Этому этапу предшествовала обязательная регистрация в системе. Кроме того, цифровые коды маркировки теперь обязательны для спортивного питания, а также зубных паст, ополаскивателей для рта, кремов для лица и рук, губных помад, блесков и других средств ухода. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
00:25 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке некоторых товаров для дома и интерьера стартует в России с 1 октября. Он предусмотрен соответствующим постановлением правительства РФ.
Добровольный эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. Он коснется следующих категорий товаров: посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, предметы интерьера - свечи, статуэтки, зеркала, часы.
Кроме этого, с 1 октября для ряда категорий товаров начинаются новые этапы маркировки.
Производители и импортеры стройматериалов в потребительской упаковке - цемента, гипса и сухих строительных смесей - начинают наносить на продукцию цифровые коды. Этому этапу предшествовала обязательная регистрация в системе.
Кроме того, цифровые коды маркировки теперь обязательны для спортивного питания, а также зубных паст, ополаскивателей для рта, кремов для лица и рук, губных помад, блесков и других средств ухода.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
 
