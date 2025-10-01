https://1prime.ru/20251001/rosstat-863048155.html

Инфляция в России с 23 по 29 сентября составила 0,13%

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 23 по 29 сентября составила 0,13% против 0,08% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,29%, сообщил в среду Росстат. "За период с 23 по 29 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала месяца – 100,34%, с начала года – 104,29%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 0,2%. В частности, выросла цена на помидоры - на 7,4%, бананы - на 1,3%, свеклу - на 0,1%. В то же время снизились цены на лук - на 2,2%, огурцы - на 1,7%, яблоки - на 1,5%, морковь - на 1,3%, картофель - на 0,5%, капусту - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 2,4%, мясо кур - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречку - на 0,6%; говядину, сметану, чай и печенье - на 0,3%; свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сыры, творог, овощные консервы для детского питания, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия - на 0,2%; вареные колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, муку - на 0,1%. Снизились цены на баранину - на 0,6%, а также на сахар - на 0,2%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, детские подгузники и спички - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки и стиральные порошки - на 0,1%. Зубные щетки подешевели на 0,1%. Смартфоны на неделе с 23 по 29 сентября подорожали на 0,3%, цены на электропылесосы и телевизоры практически не изменились. Цены на новые иностранные и отечественные автомобили остались на уровне предыдущей недели. Бензин за неделю прибавил в цене 0,8%, дизельное топливо - 0,6%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, лизобакт подорожал на 1,1%, трекрезан - на 1%, валидол, нимесулид и пенталгин - на 0,4%, анальгин и ренгалин - на 0,3%, корвалол и левомеколь - на 0,2%, активированный уголь - на 0,1%.

