Аргентина планирует окончательно побороть инфляцию к середине 2026 года

02.10.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - ПРАЙМ. Власти Аргентины планируют окончательно побороть инфляцию к середине 2026 года, сообщил президент страны Хавьер Милей. "Мы знаем, что в середине следующего года инфляция исчезнет", - сказал он в интервью радио Mitre. Потребительские цены в августе выросли на 1,9% по отношению к июлю, набрав с начала года 19,5%. Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.

