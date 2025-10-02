Аргентина планирует окончательно побороть инфляцию к середине 2026 года

https://1prime.ru/20251002/argentina-863057683.html
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - ПРАЙМ. Власти Аргентины планируют окончательно побороть инфляцию к середине 2026 года, сообщил президент страны Хавьер Милей.
"Мы знаем, что в середине следующего года инфляция исчезнет", - сказал он в интервью радио Mitre.
Потребительские цены в августе выросли на 1,9% по отношению к июлю, набрав с начала года 19,5%.
Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
