ФБР предупреждает об угрозе нацбезопасности из-за шатдауна
2025-10-02T06:30+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ассоциация агентов ФБР предупреждает своих участников об угрозе национальной безопасности США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна), сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутреннее письмо организации.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
"Шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз нацбезопасности и преступности — от незаконного оборота фентанила и терроризма до насильственных преступлений против детей и кибератак", - говорится во внутреннем документе организации, который цитирует CNN.
Организация, по данным телеканала, заявляет, что сокращение оперативных ресурсов ФБР из-за шатдауна может нарушить работу в таких областях, как проведение расследований, слежение и криминалистический анализ, а также сотрудничество с правоохранителями как внутри США, так и за рубежом.
Руководители Ассоциации агентов ФБР, как утверждается, также направили в конгресс письмо с просьбой освободить от удержания заработной платы критически важных сотрудников федеральных правоохранительных органов во избежание дестабилизации функционирования ведомства.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
CNN: Ассоциация агентов ФБР предупреждает об угрозе нацбезопасности США
