ФБР предупреждает об угрозе нацбезопасности из-за шатдауна

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ассоциация агентов ФБР предупреждает своих участников об угрозе национальной безопасности США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна), сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутреннее письмо организации. Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна. "Шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз нацбезопасности и преступности — от незаконного оборота фентанила и терроризма до насильственных преступлений против детей и кибератак", - говорится во внутреннем документе организации, который цитирует CNN. Организация, по данным телеканала, заявляет, что сокращение оперативных ресурсов ФБР из-за шатдауна может нарушить работу в таких областях, как проведение расследований, слежение и криминалистический анализ, а также сотрудничество с правоохранителями как внутри США, так и за рубежом. Руководители Ассоциации агентов ФБР, как утверждается, также направили в конгресс письмо с просьбой освободить от удержания заработной платы критически важных сотрудников федеральных правоохранительных органов во избежание дестабилизации функционирования ведомства. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

