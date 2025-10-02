Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО - 02.10.2025
https://1prime.ru/20251002/gd-863055150.html
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО - 02.10.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T00:55+0300
2025-10-02T00:55+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055150.jpg?1759355750
общество
Общество
00:55 02.10.2025
 
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО

В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении воздушного нападения противника, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О ветеранах" подготовлен для отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие и обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах уточняется, что в настоящее время Федеральным законом "О ветеранах" предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако, отмечается, что данные нормы не распространяются на лиц, обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.
"Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами", - сказал Гусев РИА Новости.
 
