https://1prime.ru/20251002/gd-863055150.html
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО - 02.10.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T00:55+0300
2025-10-02T00:55+0300
2025-10-02T00:55+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055150.jpg?1759355750
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении воздушного нападения противника, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О ветеранах" подготовлен для отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие и обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах уточняется, что в настоящее время Федеральным законом "О ветеранах" предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако, отмечается, что данные нормы не распространяются на лиц, обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.
"Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
В ГД внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении воздушного нападения противника, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О ветеранах" подготовлен для отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие и обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах уточняется, что в настоящее время Федеральным законом "О ветеранах" предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако, отмечается, что данные нормы не распространяются на лиц, обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.
"Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами", - сказал Гусев РИА Новости.