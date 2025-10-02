https://1prime.ru/20251002/gubernator-863055988.html
Губернатор Калифорнии объявил себя "лидером свободного мира"
Губернатор Калифорнии объявил себя "лидером свободного мира" - 02.10.2025, ПРАЙМ
Губернатор Калифорнии объявил себя "лидером свободного мира"
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановления работы федерального правительства в США провозгласил себя "лидером свободного мира". | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T02:11+0300
2025-10-02T02:11+0300
2025-10-02T02:11+0300
экономика
мировая экономика
сша
калифорния
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055988.jpg?1759360270
ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановления работы федерального правительства в США провозгласил себя "лидером свободного мира".
"Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира", – написал Ньюсом в соцсети Х.
Губернатор представил "простую" программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "злых" тарифов. Также он пообещал бесплатные яйца, субсидии на гель для волос, но "только для симпатичных демократов", легализацию каннабиса и отмену сборов, которые добавляются к цене билетов на платформе Ticketmaster "для фанатов Тейлор Свифт".
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов.
сша
калифорния
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, калифорния, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, США, Калифорния, ВАШИНГТОН
Губернатор Калифорнии объявил себя "лидером свободного мира"
Губернатор Калифорнии объявил себя лидером свободного мира
ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановления работы федерального правительства в США провозгласил себя "лидером свободного мира".
"Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира", – написал Ньюсом в соцсети Х.
Губернатор представил "простую" программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "злых" тарифов. Также он пообещал бесплатные яйца, субсидии на гель для волос, но "только для симпатичных демократов", легализацию каннабиса и отмену сборов, которые добавляются к цене билетов на платформе Ticketmaster "для фанатов Тейлор Свифт".
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов.