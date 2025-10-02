Губернатор Калифорнии объявил себя "лидером свободного мира"

https://1prime.ru/20251002/gubernator-863055988.html

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановления работы федерального правительства в США провозгласил себя "лидером свободного мира". | 02.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановления работы федерального правительства в США провозгласил себя "лидером свободного мира". "Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира", – написал Ньюсом в соцсети Х. Губернатор представил "простую" программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "злых" тарифов. Также он пообещал бесплатные яйца, субсидии на гель для волос, но "только для симпатичных демократов", легализацию каннабиса и отмену сборов, которые добавляются к цене билетов на платформе Ticketmaster "для фанатов Тейлор Свифт". Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов.

2025

