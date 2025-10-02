В Нью-Йорке столкнулись два самолета

https://1prime.ru/20251002/nju-jork-863058375.html

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров. "Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в "Ла-Гуардии". Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого... Пилоты сообщили... о как минимум одном пострадавшем", - говорится в публикации на сайте телеканала.

