В Нью-Йорке столкнулись два самолета - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Нью-Йорке столкнулись два самолета
В Нью-Йорке столкнулись два самолета - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Нью-Йорке столкнулись два самолета
Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T07:00+0300
2025-10-02T07:00+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров. "Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в "Ла-Гуардии". Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого... Пилоты сообщили... о как минимум одном пострадавшем", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Нью-Йорк
07:00 02.10.2025
 
В Нью-Йорке столкнулись два самолета

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров.
"Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в "Ла-Гуардии". Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого... Пилоты сообщили... о как минимум одном пострадавшем", - говорится в публикации на сайте телеканала.
 
