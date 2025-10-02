Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать контрмеры балансирующего характера в случае решения о конфискации российских активов на Западе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это международное воровство, оно не может быть безнаказанным и без преследования юридического... Россия будет, безусловно, принимать контрмеры балансирующего характера", - сказал Песков журналистам.
18:32 02.10.2025
 
Россия примет контрмеры при конфискации активов, заявил Песков

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать контрмеры балансирующего характера в случае решения о конфискации российских активов на Западе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это международное воровство, оно не может быть безнаказанным и без преследования юридического... Россия будет, безусловно, принимать контрмеры балансирующего характера", - сказал Песков журналистам.
