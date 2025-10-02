https://1prime.ru/20251002/plan-863058016.html

В Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности. "Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в Telegram-канале ведомства.

