В Пензенской области ввели план "Ковер" - 02.10.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности. "Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
05:35 02.10.2025
 
В Пензенской области ввели план "Ковер"

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.
"Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
