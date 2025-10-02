https://1prime.ru/20251002/plan-863058016.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T05:35+0300
2025-10-02T05:35+0300
2025-10-02T05:35+0300
бизнес
россия
экономика
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058016.jpg?1759372559
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.
"Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МЧС
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.
"Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в Telegram-канале ведомства.