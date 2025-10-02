Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-02T14:34+0300
2025-10-02T14:34+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России за девять месяцев 2025 года упали на 25% в годовом выражении, в сентябре текущего года - на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет. "По итогам января-сентября 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 014 121 новый автомобиль, что на 25% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (1 345 358 штук). Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 556 тысяч штук, что на 5% меньше показателей января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Согласно данным в таблицах, в абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в сентябре составили 171,7 тысячи штук, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
14:34 02.10.2025
 
Продажи новых автомобилей в России за девять месяцев упали на 25%

Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев упали на 25%

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России за девять месяцев 2025 года упали на 25% в годовом выражении, в сентябре текущего года - на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет.
"По итогам января-сентября 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 014 121 новый автомобиль, что на 25% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (1 345 358 штук). Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 556 тысяч штук, что на 5% меньше показателей января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным в таблицах, в абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в сентябре составили 171,7 тысячи штук, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
