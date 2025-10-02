На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс

https://1prime.ru/20251002/sahalin-863057596.html

промышленность

экономика

россия

рф

николай патрушев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", - сказал Патрушев на церемонии. По его словам, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны. "Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. Хочу поздравить всех с этим важным событием в жизни региона и поблагодарить всех, кто принимал непосредственное участие в реализации проекта. Проект впечатляющий, он производит сильное впечатление. И видно, что те, кто здесь трудится, - настоящие профессионалы", - добавил помощник главы государства. Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженной продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.

рф

промышленность, россия, рф, николай патрушев