https://1prime.ru/20251002/sahalin-863057596.html
На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс
На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс - 02.10.2025, ПРАЙМ
На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс
Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T05:02+0300
2025-10-02T05:02+0300
2025-10-02T05:02+0300
промышленность
экономика
россия
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863057596.jpg?1759370569
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", - сказал Патрушев на церемонии.
По его словам, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.
"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. Хочу поздравить всех с этим важным событием в жизни региона и поблагодарить всех, кто принимал непосредственное участие в реализации проекта. Проект впечатляющий, он производит сильное впечатление. И видно, что те, кто здесь трудится, - настоящие профессионалы", - добавил помощник главы государства.
Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженной продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, николай патрушев
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, РФ, Николай Патрушев
На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс
На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", - сказал Патрушев на церемонии.
По его словам, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.
"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. Хочу поздравить всех с этим важным событием в жизни региона и поблагодарить всех, кто принимал непосредственное участие в реализации проекта. Проект впечатляющий, он производит сильное впечатление. И видно, что те, кто здесь трудится, - настоящие профессионалы", - добавил помощник главы государства.
Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженной продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.