https://1prime.ru/20251002/sud-863056369.html

Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД

Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД - 02.10.2025, ПРАЙМ

Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД РФ с... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T02:59+0300

2025-10-02T02:59+0300

2025-10-02T02:59+0300

бизнес

россия

экономика

рф

москва

сочи

минфин

мвд

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863056369.jpg?1759363162

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД РФ с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Отказано в удовлетворении",- говорится в данных. Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать требование жены экс-мэра к ответчикам с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Дело было передано по подсудности в Замоскворецкий райсуд. Такое решение было принято, поскольку изначально иск был заявлен к Минфину, но, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, ответчиком должно быть МВД, так как вред, по мнению истца, причинен именно его сотрудниками. В итоге суд определил ответчиком МВД и передал дело по подсудности. Всего юристы Копайгородской подали три иска о взыскании процентов и компенсации морального вреда, суд объединил их в одно производство. Супруга экс-мэра просила Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Ее адвокат Елизавета Меткина рассказывала РИА Новости, что следователь добился ареста имущества Копайгородской, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Копайгородской кредит на 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Из-за его ареста она не может ни погасить кредит, на вернуть деньги банку, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки. Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.

рф

москва

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, сочи, минфин, мвд, верховный суд