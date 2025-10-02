https://1prime.ru/20251002/vashington-863055761.html

В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим

В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим - 02.10.2025, ПРАЙМ

В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим

Рестораны в Вашингтоне начали предлагать скидки для государственных служащих в связи с приостановкой работы правительства, передает корреспондент РИА Новости. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T01:32+0300

2025-10-02T01:32+0300

2025-10-02T01:32+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055761.jpg?1759357924

ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Рестораны в Вашингтоне начали предлагать скидки для государственных служащих в связи с приостановкой работы правительства, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые заведения обыграли ситуацию с толикой черного юмора. Бар Barrel ввел акцию "Несчастный час", предлагая коктейли по 10 долларов и пиво по шесть в течение всего дня. А Butterworth's добавил в меню тематические напитки, такие как коктейль "Уволенная-рита" (в оригинале: "Furlough-rita", что является отсылкой на коктейль "Маргарита" - ред.). Многие начали предоставлять бесплатные угощения по госудостоверению: кофейня Compass Coffee дарит выпечку, а гастропаб Duke's Grocery предлагает бесплатный шот бурбона или вино к основному блюду. Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 000 федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша